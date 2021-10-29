Квартиры в новостройках: в Киеве цены стабильны, в регионах — растут

Цены на первичное жилье в Киеве стабилизировались, а в пригороде столицы, Львове и Одессе – продолжают рост.

Согласно статистике ЛУН Город, по состоянию на 1 ноября 2021 года средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве осталась на сентябрьском уровне – 33 000 грн.

В то же время во Львове второй месяц подряд цены растут на 500 грн за квадрат – сейчас 20 300 грн. А в Одессе средняя цена квадратного метра вернулась на уровень сентября – 21 500 грн (в октябре она составляла 21 300 грн).

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Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 66 100 грн, что на 3 500 грн дороже, чем в октябре. Самым дешевым продолжает быть Деснянский район с 22 600 грн за квадрат, что на 600 грн дешевле предыдущего месяца.



Инфографика: ЛУН Город

В этом месяце примерно на 1000 грн поднялась средняя стоимость квадратного метра в пригороде столицы. Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом – 24 000 грн и вышгородские новостройки – 23 000 грн за квадрат.

В этом месяце в Одессе самым дешевым районом стал Суворовский – 18 800 грн за кв. м, самым дорогим Приморский – 31 600 грн за кв. м. Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 30 300 грн, что на 600 грн дешевле, чем в октябре. А вот самое дешевое жилье сейчас в двух районах города: Шевченковском и Сиховском – 23 700 грн за квадрат. Однако средняя цена, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 1000 грн.

По состоянию на 1 ноября эконом-класс в Киеве в среднем стоит 22 000 грн за кв. м, комфорт – 26 900 грн за кв. м., бизнес – 50 600 грн за кв. м, премиум – 73 800 грн за кв. м.

Во Львове цена за эконом-класс в среднем составляет 15 400 грн за кв. м, комфорт – 18 800 грн за кв. м., бизнес можно взять чуть дороже, по цене киевского комфорта – 27 600 грн за кв. м, премиум – 34 200 грн за кв. м.

В Одессе квадратный метр в экономе в среднем стоит как и во Львове – 15 800 грн за кв. м, комфорт – 19 700 грн за кв. м, бизнес можно взять за 23 800 грн за кв. м, премиум – 38 000 грн за кв. м.