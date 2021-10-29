Квартиры в новостройках: в Киеве цены стабильны, в регионах — растут

Цены на первичное жилье в Киеве стабилизировались, а в пригороде столицы, Львове и Одессе – продолжают рост.
Согласно статистике ЛУН Город, по состоянию на 1 ноября 2021 года средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве осталась на сентябрьском уровне – 33 000 грн.
В то же время во Львове второй месяц подряд цены растут на 500 грн за квадрат – сейчас 20 300 грн. А в Одессе средняя цена квадратного метра вернулась на уровень сентября – 21 500 грн (в октябре она составляла 21 300 грн).
Читайте также: Как заработать на инвестировании в новостройку, и какие документы требовать от застройщика
Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 66 100 грн, что на 3 500 грн дороже, чем в октябре. Самым дешевым продолжает быть Деснянский район с 22 600 грн за квадрат, что на 600 грн дешевле предыдущего месяца.
Инфографика: ЛУН Город
В этом месяце примерно на 1000 грн поднялась средняя стоимость квадратного метра в пригороде столицы. Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом – 24 000 грн и вышгородские новостройки – 23 000 грн за квадрат.
В этом месяце в Одессе самым дешевым районом стал Суворовский – 18 800 грн за кв. м, самым дорогим Приморский – 31 600 грн за кв. м. Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 30 300 грн, что на 600 грн дешевле, чем в октябре. А вот самое дешевое жилье сейчас в двух районах города: Шевченковском и Сиховском – 23 700 грн за квадрат. Однако средняя цена, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 1000 грн.
По состоянию на 1 ноября эконом-класс в Киеве в среднем стоит 22 000 грн за кв. м, комфорт – 26 900 грн за кв. м., бизнес – 50 600 грн за кв. м, премиум – 73 800 грн за кв. м.
Во Львове цена за эконом-класс в среднем составляет 15 400 грн за кв. м, комфорт – 18 800 грн за кв. м., бизнес можно взять чуть дороже, по цене киевского комфорта – 27 600 грн за кв. м, премиум – 34 200 грн за кв. м.
В Одессе квадратный метр в экономе в среднем стоит как и во Львове – 15 800 грн за кв. м, комфорт – 19 700 грн за кв. м, бизнес можно взять за 23 800 грн за кв. м, премиум – 38 000 грн за кв. м.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - Минсоцполитики5 ч. назад - 1190 6
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – эксперт8 ч. назад - 4314 5
«Нафтогаз» запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в суткиВчера, 20:38 - 1551 5
За 9 месяцев «Укрнефть» получила прибыль более 4 млрд гривен15 ч. назад - 261 4
Объемы газа в Украине будут считать по-новому: расчеты проведут по другой методике9 ч. назад - 1227 3
Главный враг денег — не инфляция, а мы сами: как и сколько откладывать, чтобы заработать миллион — совет эксперта12 ч. назад - 4525
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – эксперт8 ч. назад - 4314 5
monobank запускает новую услугу8 ч. назад - 2164
Во второй половине ноября курс доллара изменится - прогноз7 ч. назад - 1993
В Украине абонплату на газ хотят поднять: в НКРЭКУ рассказали, чего ждать11 ч. назад - 1658 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1204 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 639
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 872
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4257 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1249 1