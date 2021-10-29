Консьерж-сервис monobank — это своеобразный универсальный спецназ. Задача его сотрудников — обеспечить благополучие клиентов, которые оформили карты премиум-класса, в любом месте и в любое время суток. Поэтому их сложно напугать порой самыми сложными и часто при этом срочными просьбами.

В новом материале «Будет сделано», или как работает консьерж-сервис monobank Finance.ua рассказал о 8 реальных историях, как консьерж-сервис monobank выручает своих VIP-клиентов в нестандартных ситуациях.

iPhone ко дню рождения. Киевлянин Дмитрий, владелец карты Iron Bank, обратился к консьерж-сервису mono с деликатной просьбой. Он собирался сделать своей девушке ко дню рождения подарок — iPhone 12. Но телефон в нужной комплектации и нужного цвета нашелся только в Житомире, в одном из магазинов в местном торговом центре. До празднования оставалось совсем мало времени, поэтому Дмитрий попросил консьержей посодействовать с его оперативной доставкой.

Регистрация на рейс. С Дарьей, одним из VIP-клиентов monobank (держатели платиновых карт или карты Iron Bank), случилась неприятная история. По дороге в аэропорт она застряла в пробке на одном из киевских мостов. Теряя в пробках драгоценное время, она понимала, что на рейс не успевает, а лететь нужно было непременно. Поэтому решила обратиться за помощью к консьержу mono.

Лекарства для попугая. В консьерж-сервис обратился клиент и попросил найти лекарство для своего попугая. Проверив возможные варианты, сотрудник банка предоставил Артуру (так зовут клиента) адреса четырех магазинов, где можно было купить препарат. Но, к сожалению, ни один из них не мог обеспечить доставку день в день. А птица, по словам Артура, очень мучился и срочно нуждалась в лечении. Тогда консьерж решил организовать доставку самостоятельно.

Автокран к стадиону. В июне 2020 года состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги: черниговская «Десна» принимала луганскую «Зарю» на стадионе имени Гагарина. По требованиям Минздрава футбольные матчи во время карантина проходят при пустых трибунах, что, конечно, огорчает болельщиков. Но если преданный фанат решил посмотреть матч команды собственными глазами, его не остановить.

Кофе со скидкой. Клиент monobank Кристина попросила специалиста консьерж-сервиса заказать ей 3 упаковки любимого сорта кофе. В одном из магазинов, по ее словам, была акция, и его продавали с хорошей скидкой. Простая, казалось бы, просьба. И дело в том, что приуроченная к «черной пятнице» акция недавно закончилась, а Кристина ориентировалась на цену, которая была ниже рыночной. Сотрудник банка не спешил огорчать клиента, а решил использовать удачные обстоятельства.

Билеты на концерт. Клиент monobank Сергей обратился к консьержу с просьбой обменять 2 билета на концерт «Джаз на крыше». В суматохе он купил их не на 19:00, как планировал, а на 16:00, и теперь никак на него не успевал. И, чтобы Сергей все же попал на концерт в нужное время, специалисту mono пришлось оперативно провести небольшое расследование.

Чашка из Милана. Один из клиентов monobank коллекционирует чашки Starbucks с названием городов разных стран мира, которые посещает. Купить такую он собирался и в Италии. Но в конце путешествия по стране выяснил, что единственным итальянским городом, где присутствует эта сеть кофеен, был Милан, через который его маршрут не проходил. Клиент позвонил консьержу monobank и попросил доставить чашку в отель Рима или Венеции.

Столик в ресторане с панорамным видом. Клиент monobank Стас обратился в консьерж-сервис с просьбой забронировать на вечер столик в одном из ресторанов. Заказ вроде бы простой, но особенность была в том, что столик клиенту был нужен именно на первой линии, откуда открывается красивый панорамный вид на город.