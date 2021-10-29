«Укрэнерго» возобновило аукционы на доступ к межгосударственным электросетям

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» возобновила аукционы на доступ к межгосударственным электросетям.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

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Ранее эти аукционы были заблокированы судом в рамках обеспечения иска компании «ДТЭК Западэнерго» к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Однако 29 октября Окружной админсуд Киева по ходатайству НКРЭКУ отменил данное обеспечение.

Ранее «Укрэнерго» провело аукционы на доступ к межгосударственным электросетям на границе с Россией и Беларусью, что дает возможность импортировать электроэнергию из этих стран. По итогам этого конкурса доступ получило 10 компаний.

При этом 30 октября глава парламентского комитета по вопросам электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет, поскольку аукционы по продаже электричества не были проведены.