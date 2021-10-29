Skoda возобновила производство автомобилей, приостановленное из-за дефицита чипов

Принадлежащий концерну Volkswagen чешский производитель Skoda возобновил выпуск продукции на большинстве линий после двухнедельного перерыва, вызванного нехваткой полупроводниковых компонентов.

Skoda является крупнейшим в Чехии экспортёром. 7 октября компания заявила, что «существенно снизит или даже остановит» производство с 18 октября до конца года, поскольку глобальный дефицит чипов серьёзно ударил по автомобильной индустрии всех стран.

«Я могу подтвердить, что большинство производственных линий Skoda Auto возобновят работу после двухнедельного перерыва», — заявила в воскресенье представитель Skoda Камила Бидль (Kamila Biddle).

По прогнозам Чешской ассоциации автопроизводителей, в этом году заводы страны выпустят на 250 000 автомобилей меньше, чем ожидалось — из-за глобальной нехватки чипов. Из-за этого индустрия недосчитается доходов в размере $9 млрд.

Автомобильный сектор — одна из основ чешской экономики. В нём работают 180 000 человек, на его долю приходится четверть всех объёмов местного производства в финансовых показателях.