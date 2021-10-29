Укрзализныця получила первые пассажирские вагоны, приобретенные за счет госбюджета

АО «Укрзализныця» получило первые пять купейных вагонов, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за средства государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках договора указанные вагоны изготовлены на мощностях ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» по заказу АО «Укрзализныця», за средства из государственного бюджета Украины. Отмечается, что вагоны уже прошли финальную приемку специалистов филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця».



Фото: УЗ

По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены до конца 2021 года. Таким образом, компания с опережением графика уже получила первые 5 купейных вагонов из этой партии.

ПАО «КВСЗ» обязалось построить и поставить компании 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда. В 2021 году в госбюджете предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.



Фото: УЗ

Как сообщалось, Укрзализныця и КВСЗ 25 июня подписали соглашение на поставку пассажирских вагонов за бюджетные средства. По условиям договора, первую партию вагонов (10% от общего количества) планируется поставить не позднее чем за 6 месяцев со дня получения предоплаты. 26 июля в пресс-службе ПАО «КВСЗ» проинформировали, что предприятие получило авансовый платеж от УЗ.



Фото: УЗ