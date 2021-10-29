Toyota планирует выпустить семь моделей электрокаров к 2025 году

Японская автомобилестроительная компания Toyota представит глобальный бренд электромобилей в середине следующего года.
Об этом сообщает NHK.
Автопроизводитель планирует до 2025 года выпустить в рамках этого бренда, который получил название TOYOTA bZ, семь моделей, начиная со «спортивно-утилитарного автомобиля» (SUV), который поступит в продажу во всем мире в середине 2022 года.
Пробег этой модели на одной подзарядке составит, как ожидается, около 500 километров. Ее аккумуляторные батареи будут хранить 90% своей первоначальной энергоемкости даже после 10 лет эксплуатации.
Солнечные панели, установленные на крыше автомобиля, будут производить достаточное количество электроэнергии для общего пробега 1 800 километров в год. Эти панели позволят пользоваться автомобилем даже тогда, когда станции подзарядки окажутся недоступными в условиях стихийного бедствия.
Напомним, ранее компания Toyota заявила, что построит свое первое предприятие по производству батарей в Соединенных Штатах для удовлетворения растущего спроса на гибридные автомобили и электромобили во всем мире.
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