Граждане не готовы, – Железняк о легализации биткоинов в Украине

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал глава фракции «Голос» Ярослав Железняк. В Украине, по его словам, эксперимент Сальвадора будет труднее повторить из-за европейских обязательств.

У нас еще не готова ни законодательная база, ни граждане. Для них «крипта» уже не такое странное слово, как это было 5 лет назад, но для многих это достаточно размытое понятие, — отметил Ярослав Железняк.

Согласно информации главы фракции «Голос», в законе о виртуальных активах написано, что он вступит в силу только тогда, когда примут соответствующие налоговые изменения. Однако такие изменения пока даже не наработаны.

Справка Finance.ua: