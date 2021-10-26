Граждане не готовы, – Железняк о легализации биткоинов в Украине

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал глава фракции «Голос» Ярослав Железняк. В Украине, по его словам, эксперимент Сальвадора будет труднее повторить из-за европейских обязательств.
У нас еще не готова ни законодательная база, ни граждане. Для них «крипта» уже не такое странное слово, как это было 5 лет назад, но для многих это достаточно размытое понятие, — отметил Ярослав Железняк.
Согласно информации главы фракции «Голос», в законе о виртуальных активах написано, что он вступит в силу только тогда, когда примут соответствующие налоговые изменения. Однако такие изменения пока даже не наработаны.
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