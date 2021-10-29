В Испании подготовили электромобиль всего за 7500 евро (фото)

Компания Silence представила в Испании бюджетный электрокар S04 за 7500 евро за базовую модификацию.

Издание Auto Motor und Sport сообщает, что компактная трехдверная модель будет предлагаться с двумя типами силовых установок. Примечательно, что автомобилем с менее мощным двигателем можно будет управлять без водительского удостоверения. За базовую версию новинки просят от 7500 евро.

Длина Silence S04 составляет 2,33 метра и в салоне могут разместиться два человека. Базовая версия модели будет поставляться с электродвигателем мощностью 8 л.с., а ее максимальная скорость достигает 45 км/ч. Согласно европейскому законодательству, такими транспортными средствами можно управлять с 16 лет.

Версия подороже – Silence S04 – оснащается 19-сильным двигателем, а ее максимальная скорость составляет 90 км/ч. Она же получит и самый вместительный 11,2-киловаттный аккумулятор, с которым сможет проезжать до 150 километров. Более доступную версию укомплектуют 5,6-киловаттной батареей.



Особенностью Silence S04 является возможность быстрой замены аккумуляторов. На презентационном ролике показано, что запасные батареи можно будет возить с собой благодаря встроенным рукояткам и колесикам, а заряжать их можно от бытовых розеток. Дата старта продаж Silence S04 не разглашается. В Европе аналогичные электрокары предлагает альянс Opel и Citroen.