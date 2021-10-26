С октября действуют новые тарифы на электричество

С октября украинцы будут платить за электроэнергию по новым тарифам. Домохозяйства, которые потребляют в месяц до 250 кВт-ч, теперь платят по тарифу 1,44 грн (с учетом НДС) за 1 кВт-ч, а те, кто потребляет более 250 кВт-ч — по тарифу 1,68 грн. О том, как платить за электроэнергию меньше.
Отмечается, что по сути в Украине тариф был снижен. Ранее стоимость составляла 1,68 грн за 1 кВт-ч. Однако значительной экономии для украинцев это не принесло, ведь в прошлом году электроэнергия стоила дешевле.
При потреблении 100 кВт-ч электроэнергии платить необходимо:
При потреблении 250 кВт-час:
При потреблении 500 кВт-час:
Стоит уточнить, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий отличаются от тарифов для населения. Тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Граждане могут в несколько раз сократить сумму в платежках. Для этого необходимо установить двузонные счетчики.
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