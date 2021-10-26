В Минцифры объяснили, почему цифровой паспорт лучше обычного

Цифровой паспорт в мобильном телефоне имеет ряд преимуществ перед обычным.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, сообщает интернет-издание «ГОРДОН».
«Я всегда провожу сравнение между обычным паспортом и паспортом в „Дія“. Что происходит, если ты потерял обычный паспорт? Мошенник нашел, вклеил фотографию туда и дальше может делать с ним все, что угодно. Единственное, что может тебя спасти, это если этот паспорт вовремя попал в реестр утраченных документов и организация, например банк, куда его принесли, проверяет этот реестр. В противном случае ты даже не узнаешь никогда, какая дальше была жизнь у этого паспорта. Мне даже рассказывали историю о человеке, который восемь лет жил с таким паспортом, просто для того, чтобы начать новую жизнь», — сказал Баник.
По его словам, для мошенников довольно проблематично воспользоваться чужими электронными документами.
«Что происходит, если ты потерял телефон? Мошенник должен подобрать код доступа в твой телефон, далее еще код доступа в „Дія“, Face или Touch ID — и после трех неудачных попыток все документы с телефона удаляются. Тогда нужно заново авторизоваться, Bank ID и весь этот путь, он станет даже немного сложнее и безопаснее. Даже если с трех попыток мошенник подобрал пароль и идет с этим разблокированным телефоном и „Дія“ туда, где можно взять кредит, там так же должны сравнить его лицо, а загрузить другую фотографию в приложение нельзя, она подтягивается из демографического реестра. Далее в каждом документе в „Дія“ на обороте есть QR или штрих-код, что позволяет сформировать копию документа, но приложение даст это сделать только после той же „гимнастики для шеи“ и пин-кода от „Дія.Підпис“. Ни один мошенник не сможет пройти этот шаг. Человек даже не сможет в супермаркете алкоголь или сигареты купить с твоим утерянным телефоном, потому что лицо будет отличаться. Поэтому цифровые документы — это безопаснее, чем носить бумажные с собой с риском их потерять», — подчеркнул Баник.
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