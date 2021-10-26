В «Дия» появится возможность загрузить данные о недвижимости: когда и как это будет работать

В Мінцифри работают над введением новой функции в «Дию» для загрузки данных о недвижимости в реестр. Вероятно, уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей приложения.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
«До 2013 года, если говорить о реестре недвижимости, это все были бумаги, БТИ, нотариусы и так далее, поэтому этих данных в основном в реестре нет. Они часто есть только в бумажных архивах», — отметил Баник.
По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифры, сегодня уже работают над пилотной услугой, которая будет верифицировать данные по недвижимости.
Как будет работать функция: в первую очередь необходимо загрузить сканы документов на недвижимость;
«Пока это пилот, возможно в следующем году сможем выйти на масштаб всей Украины», — добавил Баник.
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