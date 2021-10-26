10 млн га земли в Украине обрабатывается неофициально – это шестая часть страны

По данным Государственной налоговой службы, площадь сельскохозяйственной земли, обработка которой официально не фиксируется, составляет 10 млн га, или одну шестую площади Украины.
Об этом в интервью Экономической правде сообщил исполняющий обязанности председателя ГНС Евгений Олейников.
«Мы еще в начале года пытались посчитать, сколько земли у нас фактически обрабатывается, но номинально, в отчетности, она не обрабатывается. Мы получили цифру более чем 10 миллионов гектаров — это земля, обработка которой нигде не фиксируется», — заявил он.
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10 млн га — это 100 тысяч квадратных километров — это больше всей площади Венгрии (93 тыс квадратных километров).
По словам Евгения Олейникова, изменения в налоговое законодательство, которые вводят минимальное налоговое обязательство, должны способствовать тому, что местные бюджеты будут получать больше доходов с такой земли.
«Но есть ситуации, когда крупные аграрии используют систему неофициальной аренды земли, то есть не показывают ее в отчетности. Я не могу сказать конкретно, кто и сколько — это уже надо доказывать», — добавил он.
Минимальное налоговое обязательство, которое должно изменить систему налогообложения аграриев, содержится в законопроекте № 5600, который вскоре должен пройти второе чтение в парламенте.
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