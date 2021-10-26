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Самая маленькая пенсия в Украине, и когда ее повысят

Самая маленькая пенсия в Украине, и когда ее повысят

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Министерства социальной политики, какая самая маленькая пенсия в Украине.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в Украине установлен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. По пенсионному закону он является минимальной пенсией. *Сейчас это 1 854 грн, а с декабря будет 1 934 грн. Но за два года работы нашего правительства мы ввели адресные программы и существенно повысили пенсионные выплаты. А минимум пока получают до 1 млн человек. Но у нас есть планы изменить это.

В частности, еще в прошлом году ввели доплаты в размере 500 грн для людей в возрасте от 80 лет, а с октября этого года распространили их и на 75-летних — они получают по 400 грн к пенсии. Через год такие доплаты введем для тех, кому 70 — 75 лет.

В декабре этого года будет установлена минимальная пенсия в размере 2 600 грн для лиц в возрасте от 65 лет, имеющих полный стаж работы (мужчины — 35 лет, женщины — 30). Сейчас для этой категории она составляет 2 400 грн.

Состояние пенсионной системы в Украине.

«Я давно работаю в социальной сфере. Но никогда не думала, что самым большим испытанием станет исправление ошибок и последствий „пенсионной реформы“ 2017 года. Тогда была отменена обязательная индексация пенсий — она стала выборочной, многие пенсии не попадали под индексацию, вместо коэффициента 1,35 за стаж стали использовать 1,0, повысились требования к стажу при выходе на пенсию и многое другое. 4 млн пенсионеров имели пенсии меньше 2 тыс. грн. А тут еще ковид, рынок труда не в лучшем состоянии», — отметила министр.

Справка Finance.ua:

  • По словам Лазебной, на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн.
По материалам Finance.UA
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