По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (44,618 млн грн и 42,836 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 40), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,37−26,38 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активных заявок по доллару на сумму 87,454 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,4000 — 5 555
26,3900 — 20 000
26,3800 — 50 000
26,3700 — 24 999
26,3700 — 20 000
26,3700 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,3800 — 5 000
26,3800 — 30 000
26,3800 — 10 000
26,3800 — 63 336
26,3890 — 20 000
26,3900 — 40 000
26,3900 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4692 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4206 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
 916; Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
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