По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (44,618 млн грн и 42,836 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 40), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,37−26,38 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 93 активных заявок по доллару на сумму 87,454 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

26,4000 — 5 555

26,3900 — 20 000

26,3800 — 50 000

26,3700 — 24 999

26,3700 — 20 000

26,3700 — 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,3800 — 5 000

26,3800 — 30 000

26,3800 — 10 000

26,3800 — 63 336

26,3890 — 20 000

26,3900 — 40 000

26,3900 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4692 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,4206 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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