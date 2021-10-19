Эксперт оценил риски веерных отключений света в Украине

В Украине существует риск повторения ситуации прошлой зимы с кризисом в электроэнергетике.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

«Проваленный план по закупке угля. 750 тысяч тонн, план был 2,9 миллионов. В прошлом году были большие вопросы относительно прогнозного баланса производства-потребления электроэнергии. Насколько учтены прошлогодние ошибки, когда в самые пиковые периоды атомка выходила в ремонт? Я бы не исключал того, что на дефицит ресурса у нас еще наложатся управленческие ошибки и в какой-то момент в период холодов атомка выйдет в ремонт и не сможет подхватить возрастающую нагрузку на систему. Но у нас есть всегда решение – импорт российской, белорусской электроэнергии с ноября», – сказал Валентин Землянский.

Эксперт отметил, что веерные отключения электроэнергии нужны в случае, когда необходимо сохранить стабильность энергосистемы.

«Когда возникают веерные отключения? Первый шаг – если система не выдерживает, ограничивается потребление промышленных предприятий. Если ограничение промышленных предприятий не дало эффект, начинаются веерные отключения. Они нужны, чтобы сохранить чистоту в системе, чтобы единая энергосистема не развалилась. В противном случае мы получим отдельные энергоострова, которые потом заводить в единую энергосистему достаточно проблематично. Это будет очень серьезной проблемой. Я надеюсь, что до этого мы не дойдем», – отметил Валентин Землянский.