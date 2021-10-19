Сдерживание тарифов стоит бюджету Киева больших денег — Кличко

Столичные власти сделали все возможное для того, чтобы тарифы на тепло- и горячее водоснабжение для населения в этом отопительном сезоне не возросли.
Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Киев заблаговременно закупил газ, то есть голубого топлива у нас достаточно. Также мы заключили меморандум с правительством и “Нафтогазом” по урегулированию вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды. Но как председатель Ассоциации городов Украины могу сказать, что с его выполнением непростая ситуация по всей стране. Поскольку многие поставщики газа отказываются поставлять газ по ценам, оговоренным в меморандуме», – подчеркнул Виталий Кличко.
В частности, по его словам, для бюджетной сферы.
«В некоторых регионах складывается критическая ситуация. Что касается тарифов для населения в Киеве – мы сделали все для того, чтобы они не возросли. Это стоит бюджету города больших денег. Чтобы компенсировать разницу между ценой для населения и реальной ценой, которая на сегодня есть из-за подорожания газа. Тем не менее, мы понимаем, что люди должны иметь возможность платить по этим ценам», – заявил мэр столицы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройкахВчера, 16:01 - 4366 14
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиардаВчера, 13:24 - 1740 5
Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газа4 ч. назад - 585 4
НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации ЗеленскогоВчера, 21:36 - 249 3
Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибыли6 ч. назад - 94 2
Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройкахВчера, 16:01 - 4366 14
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Вчера, 17:42 - 2742 2
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиардаВчера, 13:24 - 1740 5
Новый электротягач Toyota разгоняется до 25 км/чВчера, 23:25 - 1394
США меняют условия въезда в страну с 8 ноябряВчера, 15:13 - 1247 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Позавчера, 10:20 - 295
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 673
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3859 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1132 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2951 1