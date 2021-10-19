0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 150 0

Сдерживание тарифов стоит бюджету Киева больших денег — Кличко

Сдерживание тарифов стоит бюджету Киева больших денег — Кличко

Столичные власти сделали все возможное для того, чтобы тарифы на тепло- и горячее водоснабжение для населения в этом отопительном сезоне не возросли.

Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Киев заблаговременно закупил газ, то есть голубого топлива у нас достаточно. Также мы заключили меморандум с правительством и “Нафтогазом” по урегулированию вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды. Но как председатель Ассоциации городов Украины могу сказать, что с его выполнением непростая ситуация по всей стране. Поскольку многие поставщики газа отказываются поставлять газ по ценам, оговоренным в меморандуме», – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, по его словам, для бюджетной сферы.

«В некоторых регионах складывается критическая ситуация. Что касается тарифов для населения в Киеве – мы сделали все для того, чтобы они не возросли. Это стоит бюджету города больших денег. Чтобы компенсировать разницу между ценой для населения и реальной ценой, которая на сегодня есть из-за подорожания газа. Тем не менее, мы понимаем, что люди должны иметь возможность платить по этим ценам», – заявил мэр столицы.

Справка Finance.ua:

  • с 23 октября в Киеве начали подключение жилых домов к теплу. Уже включили отопление почти в 6 тысячах жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Это – 70%. Также к теплу подключены более 700 домов ОСМД, ЖСК, ведомственных, инвестиционных и других;
  • в октябре Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на 2 млрд грн, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в столице и не допустить роста тарифов на тепло и горячую воду для населения.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.