Сдерживание тарифов стоит бюджету Киева больших денег — Кличко

Столичные власти сделали все возможное для того, чтобы тарифы на тепло- и горячее водоснабжение для населения в этом отопительном сезоне не возросли.

Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Киев заблаговременно закупил газ, то есть голубого топлива у нас достаточно. Также мы заключили меморандум с правительством и “Нафтогазом” по урегулированию вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды. Но как председатель Ассоциации городов Украины могу сказать, что с его выполнением непростая ситуация по всей стране. Поскольку многие поставщики газа отказываются поставлять газ по ценам, оговоренным в меморандуме», – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, по его словам, для бюджетной сферы.

«В некоторых регионах складывается критическая ситуация. Что касается тарифов для населения в Киеве – мы сделали все для того, чтобы они не возросли. Это стоит бюджету города больших денег. Чтобы компенсировать разницу между ценой для населения и реальной ценой, которая на сегодня есть из-за подорожания газа. Тем не менее, мы понимаем, что люди должны иметь возможность платить по этим ценам», – заявил мэр столицы.

Справка Finance.ua:

с 23 октября в Киеве начали подключение жилых домов к теплу. Уже включили отопление почти в 6 тысячах жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Это – 70%. Также к теплу подключены более 700 домов ОСМД , ЖСК , ведомственных, инвестиционных и других;