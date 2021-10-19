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Межбанк: локдаун усиливается — как будут вести себя участники торгов

Межбанк: локдаун усиливается — как будут вести себя участники торгов

Этот четверг станет, пожалуй, самым насыщенным днем на валютном рынке на этой неделе. Причина — завтра последний рабочий день месяца и всем клиентам надо успеть закрыть свои операции на отчетную дату. Во многом, именно этим фактором объясняется очень хорошая статистика межбанка за среду. Напомним, что только по Bloomberg было проведено операций на сумму около $ 240 млн, а Нацбанк дважды выходил на рынок с интервенциями по выкупу доллара.

Сегодня приближение отчетной даты заставит выйти на рынок практически все компании вне зависимости от их размеров и активности в течение всего месяца. Гривна будет в дефиците, что активизирует продавцов валюты, а вчерашнее некоторое проседание котировок даже несмотря на выходы НБУ, спровоцирует импортеров к активной оплате своих контрактов по логике «локдаун усиливается — надо закрыть свои внешние обязательства по минимально возможному курсу».

В итоге торги в четверг будут активными и пройдут в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. НБУ снова придется выходить на рынок для сглаживания перекосов спроса и предложения на межбанке и сокращения, таким образом, курсовых колебаний.

По расчетам Finance.ua, статистика торгов в четверг будет находиться в пределах до $ 155−230 млн при заключении до 650−700 сделок.

Курсы межбанка, по нашим прогнозам, 28 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,20−26,45 грн, евро — коридор 30,40−30,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,30−26,60 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп., а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,20 до 30,80 грн при спреде до 30 коп, а в большинстве обменников финкомпаний — в пределах коридора от 30,40 до 30,70 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,35 / 26,37
евро — 30,60 / 30,62

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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