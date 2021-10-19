В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других стран

Власти Польши подготовили изменения для водителей коммерческого транспорта относительно обучения и получения документов о профессиональной квалификации.
Об этом пишет Логист.Today со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Польша.
Президент страны Анджей Дуда подписал акт о внесении поправок в Закон об автомобильном транспорте. Документ вводит в польское законодательство Директиву ЕС о начальной квалификации и переподготовке профессиональных водителей и необходимых им документах.
Основным изменением будет введение квалификационной карты водителя. Этот документ выдается старостой или мэром города с уездными правами и подтверждает право на осуществление автомобильных перевозок для тех водителей, которые не могут получить водительское удостоверение с кодом 95, так как не проживают на территории Польши.
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“Водитель сам будет подавать заявление на получение карты. В то же время закон отказывается от подтверждения права водителя на выполнение автотранспортных услуг на основании водительского удостоверения. Однако это удостоверение по-прежнему будет выдаваться как документ, подтверждающий легальное трудоустройство на территории Республики Польша», – указано в принятом законе.
Что еще изменится:
Большинство поправок в закон вступят в силу через 30 дней после публикации.
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