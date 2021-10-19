В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других стран

Власти Польши подготовили изменения для водителей коммерческого транспорта относительно обучения и получения документов о профессиональной квалификации.

Об этом пишет Логист.Today со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Польша.

Президент страны Анджей Дуда подписал акт о внесении поправок в Закон об автомобильном транспорте. Документ вводит в польское законодательство Директиву ЕС о начальной квалификации и переподготовке профессиональных водителей и необходимых им документах.

Реклама

Основным изменением будет введение квалификационной карты водителя. Этот документ выдается старостой или мэром города с уездными правами и подтверждает право на осуществление автомобильных перевозок для тех водителей, которые не могут получить водительское удостоверение с кодом 95, так как не проживают на территории Польши.

Читайте также: Как украинцу получить гражданство Польши

“Водитель сам будет подавать заявление на получение карты. В то же время закон отказывается от подтверждения права водителя на выполнение автотранспортных услуг на основании водительского удостоверения. Однако это удостоверение по-прежнему будет выдаваться как документ, подтверждающий легальное трудоустройство на территории Республики Польша», – указано в принятом законе.

Что еще изменится:

свидетельство о профессиональной квалификации будет отзываться, если оно выдано незаконно;

будет создана система обмена информацией о выданных и отозванных свидетельствах о профессиональной квалификации водителя;

вводятся онлайн-формы прохождения курсов повышения квалификации и периодического обучения. Онлайн-обучение будет возможно только в тех учебных центрах, которые давно работают на рынке, отвечают дополнительным требованиям по инфраструктуре и преподавательскому составу;

будет создан профиль профессионального водителя, который будет выдаваться старостой или мэром города с уездными правами.

Большинство поправок в закон вступят в силу через 30 дней после публикации.

Справка Finance.ua:

ранее правительство Польши приняло ряд поправок, благодаря которым работодателям, в том числе и транспортным компаниям, проще будет трудоустраивать граждан других стран;