0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других стран

В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других стран

Власти Польши подготовили изменения для водителей коммерческого транспорта относительно обучения и получения документов о профессиональной квалификации.

Об этом пишет Логист.Today со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Польша.

Президент страны Анджей Дуда подписал акт о внесении поправок в Закон об автомобильном транспорте. Документ вводит в польское законодательство Директиву ЕС о начальной квалификации и переподготовке профессиональных водителей и необходимых им документах.

Основным изменением будет введение квалификационной карты водителя. Этот документ выдается старостой или мэром города с уездными правами и подтверждает право на осуществление автомобильных перевозок для тех водителей, которые не могут получить водительское удостоверение с кодом 95, так как не проживают на территории Польши.

Читайте также: Как украинцу получить гражданство Польши

“Водитель сам будет подавать заявление на получение карты. В то же время закон отказывается от подтверждения права водителя на выполнение автотранспортных услуг на основании водительского удостоверения. Однако это удостоверение по-прежнему будет выдаваться как документ, подтверждающий легальное трудоустройство на территории Республики Польша», – указано в принятом законе.

Что еще изменится:

  • свидетельство о профессиональной квалификации будет отзываться, если оно выдано незаконно;
  • будет создана система обмена информацией о выданных и отозванных свидетельствах о профессиональной квалификации водителя;
  • вводятся онлайн-формы прохождения курсов повышения квалификации и периодического обучения. Онлайн-обучение будет возможно только в тех учебных центрах, которые давно работают на рынке, отвечают дополнительным требованиям по инфраструктуре и преподавательскому составу;
  • будет создан профиль профессионального водителя, который будет выдаваться старостой или мэром города с уездными правами.

Большинство поправок в закон вступят в силу через 30 дней после публикации.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство Польши приняло ряд поправок, благодаря которым работодателям, в том числе и транспортным компаниям, проще будет трудоустраивать граждан других стран;
  • в Польше агентства по трудоустройству не могут заполнить вакансии и не скрывают, что сейчас им не хватает работников из Украины.
По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.