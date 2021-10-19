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В Фонде госимущества рассказали, что продадут после завода «Большевик»

В Фонде госимущества рассказали, что продадут после завода «Большевик»

В Фонде госимущества Украины заявили, что до конца 2021 года планируют продать в рамках Большой приватизации АО Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Президент Отель, порт Усть-Дунайск и Электронмаш.

Об этом на пресс-конференции по итогам приватизационного аукциона завода «Большевик» заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

«На сегодня уже около 5−6 млрд грн мы сможем получить с теми активами, которые уже приватизированы в этом году. Сумма будет зависеть от того, что мы еще успеем: может, ОГХК, Президент Отель, небольшой порт Усть-Дунайск. 12 ноября будет интересная приватизация завода Электронмаш», — отметил Сенниченко.

По словам главы ФГИ, в соответствии с утвержденным планом бюджетных поступлений, доход от приватизации в 2021 году планируется на уровне 12 млрд грн.

Напомним, что аукцион по продаже корпоративных прав Большевика прошел 27 октября. При стартовой цене 1,39 млрд грн предприятие было продано за 1,429 млрд грн ООО Дженерал Коммерс. Еще два участника-ООО Инвест новация Степана Черновецкого и ООО ДК Каскад Виталия Хомутынника предложили меньшие суммы.

Ранее в Фонде госимущества говорили о 15 потенциально заинтересованных в покупке завода инвесторах. Они оценивали стоимость предприятия, с учетом долга в 2,5 млрд. грн.

По материалам НВ
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