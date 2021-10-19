В Днепре начато подземное строительство новой станции метро

В Днепре продолжаются работы по строительству метрополитена. Подземные работы проводят на станции «Театральная» и «Музейная», в шахтном стволе, № 1 № 15-бис, № 16-бис и № 13.
Как сообщил блогер Артем Костюк, за девять дней, по состоянию на 26 октября, было пройдено 103 метра тоннелей, передает Depo.Днепр.
В шахтном стволе № 1 на углу проспекта Яворницкого и улицы Столярова были возобновлены работы по монтажу постоянного крепления тоннелей. Смонтировано 24 метра лотковой части.
На станции «Театральная» за девять дней было пройдено 24 метра центральной залы.
Длина колот составляет соответственно 102 метра и 95 метров. На станции продолжаются работы по изъятию породы из платформенной части.
За 9 дней работ удалось углубить на 5 метров шахтный ствол № 13, расположенный неподалеку от Главпочтамта. Сейчас глубина ствола достигает 41 метр из 53 запланированных.
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