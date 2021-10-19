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Крупнейшая сделка на украинском IT-рынке: американцы покупают разработчика Depositphotos

Крупнейшая сделка на украинском IT-рынке: американцы покупают разработчика Depositphotos

Американская компания VistaPrint выкупила украинскую компанию, которая разрабатывает фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Сумма сделки составила 85 млн долларов. По данным ain.ua это крупнейшая сделка на украинском ИТ-рынке за последние несколько лет.

VistaPrint покупает 100% акций компании, включая все проекты: Depositphotos, Crello, Lightfield, Bird In Flight и WAS.

Основатель компании Дмитрий Сергеев полностью отходит от управления и покидает компанию.

Вадим Нехай, который занимал должность руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos, и продолжит руководить командами под руководством президента Vista международного бизнеса Флориана Баумгартнера.

VistaPrint – крупная американская компания в сфере дизайна и маркетинга, часть Cimpress, которая торгуется на Nasdaq. Ее подразделения занимаются контентом для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разрабатывают логотипы, сайты и другие брендированные материалы, печатают промоматериалы.

По материалам Ain.Ua
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