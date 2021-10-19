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Межбанк: среда прошла на валютном рынке очень динамично

Межбанк: среда прошла на валютном рынке очень динамично

Среда продолжила тенденции этой недели и прошла на валютном рынке очень динамично. Было совершено операций только по Bloomberg на сумму около $240 млн.

За день доллар снизился на 1,5 копейки – с утренних 26,365/26,385 до 26,35/26,37 гривен и в начале сессии предложение превышало спрос.

Нацбанк с самого утра выкупил свои первые стандартные $5 млн по цене 26,38 гривен. Как только он ушел – курс снова пошел вниз и к 11 часам доллар подешевел до 26,355/26,375 гривен с целью в 26,30 к концу дня.

Ближе к 12 часам НБУ вышел во второй раз с ценником покупки валюты по 26,35 гривен и простоял с ним уже долго. Это стало сигналом для всех тех крупных покупателей, кто выжидал до этого минимум по курсу – ниже уже сегодня не будет. Они вышли почти одновременно на торги и этим спровоцировали очередной перекос на рынке – в этот раз в сторону роста спроса на валюту. И это помогло продавцам вздернуть котировки до 26,36/26,38 гривен к 12 часам и до 26,38/26,40 к обеду и после него.

Но после 14 часов спрос начал постепенно стихать и продавцы стали постепенно “двигаться” по курсу в сторону снижения своих аппетитов.

Уже к 15:00 доллар подешевел до 26,375/26,395 гривен, к 16 часам – до 26,355/26,375 гривен и до 26,35/26,37 к концу сессии.

Главные события 27 октября на валютном рынке:

1) Доллар в среду подешевел на 1,5 копейки с утренних 26,365/26,385 до 26,35/26,37 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк на рынок выходил сегодня дважды. В первый раз с покупкой $5 млн по цене 26,38 гривен, а затем уже надолго стал с покупкой по 26,35 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3648 гривен, а официальный курс на 28 октября 2021 года установлен на уровне 26,3712 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,356/ 26,37
евро – 30,61 / 30,64

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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