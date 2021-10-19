В 2022 году на зарплаты учителям добавят более 8 миллиардов гривен

Субвенция на сферу образования из государственного бюджета, из которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году.
Об этом сообщил / заместитель министра финансов Роман Ермолычев, комментируя запланированные государством расходы на образование в 2022 году.
По его словам, государство продолжает выполнять обязательства по содержанию педагогического персонала школ для предоставления качественного общего среднего образования.
«С этой целью в проекте госбюджета на 2022 год учтена субвенция на сферу образования из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 108 млрд гривен, что на 8,4 миллиарда больше, чем в 2021 году», — отметил Ермолычев.
Он добавил, что за счет этих средств зарплатой будут обеспечены 420 тысяч учителей.
Напомним, в декабре 2021 года учителям должны поднять зарплаты почти на 8%. В целом за 2021 год зарплата украинских учителей уже увеличилась на 20%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения зарплаты еще на 10%.
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