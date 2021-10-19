0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

В 2022 году на зарплаты учителям добавят более 8 миллиардов гривен

В 2022 году на зарплаты учителям добавят более 8 миллиардов гривен

Субвенция на сферу образования из государственного бюджета, из которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году.

Об этом сообщил / заместитель министра финансов Роман Ермолычев, комментируя запланированные государством расходы на образование в 2022 году.

По его словам, государство продолжает выполнять обязательства по содержанию педагогического персонала школ для предоставления качественного общего среднего образования.

«С этой целью в проекте госбюджета на 2022 год учтена субвенция на сферу образования из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 108 млрд гривен, что на 8,4 миллиарда больше, чем в 2021 году», — отметил Ермолычев.

Он добавил, что за счет этих средств зарплатой будут обеспечены 420 тысяч учителей.

Напомним, в декабре 2021 года учителям должны поднять зарплаты почти на 8%. В целом за 2021 год зарплата украинских учителей уже увеличилась на 20%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения зарплаты еще на 10%.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.