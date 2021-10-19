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На модернизации Днестровской ГАЭС украли 20 млн грн

На модернизации Днестровской ГАЭС украли 20 млн грн

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили масштабную коррупцию в ходе строительно-монтажных работ на Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (Черновицкая область).

Как отмечают в СБУ, по предварительным оценкам специалистов, в результате махинаций государству был причинен материальный ущерб на сумму более 20 млн грн.

Организаторами схемы правоохранители называют руководство ЧАО «Укргидроэнерго» и фактических владельцев консорциума «Укргидроэнергострой».

«Схема начала работать еще на стадии тендера, когда исполнителя работ выбирали на площадке публичных закупок. Хищение средств производилось за счет завышения объемов и стоимости работ. Все это — из двух крупных договоров, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС. Их общая сумма 5,3 млрд грн», — указывают в спецслужбе.

Злоумышленники распределили роли и совместно с представителями привлеченных субподрядных предприятий присваивали государственные средства в особо крупных размерах.

Как поясняют в Главном управлении полиции в Черновицкой области, к выполнению субподрядных работ по модернизации ГАЭС злоумышленники привлекли ряд подконтрольных субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

С целью получения доказательств по этому делу была проведена серия обысков, в результате которых была выявлена ​​первичная бухгалтерская документация, договоры, черновые записи, компьютерная техника с «черной» бухгалтерией. Отмечается, что в дальнейшем они будут изъяты.

Проводятся и другие следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных этой к противоправной деятельности.

Как указывают в полиции, всего уже проведено восемь обысков в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Следственные действия происходили по местам работы и проживания фигурантов, а также в офисных помещениях связанных хозяйствующих субъектов.

«В настоящее время идет проверка законности проведения других строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС», — добавляют в ведомстве.

Дело расследуется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

По материалам Дело
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