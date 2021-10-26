Что будет с курсом валют и инфляцией в ноябре — прогноз эксперта

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак рассказал порталу «Комментарии» об интересных событиях, происходящих на валютном рынке.

«В Украину большим потоком льются доллары. И от экспорта (сырьевые товары сейчас очень нужны, к тому же подорожали), и от наших партнеров. Недавно мы получили 600 млн евро от Евросоюза — макрофинансовая помощь под 0,25% годовых. Похоже, через неделю-другую получим очередной транш от МВФ — 700 млн долл. При этом НБУ выкупает на рынке огромные объемы излишней валюты. За прошедшую неделю — около 350 млн долл. За две предыдущие — примерно в такой же сумме. Какая-то удивительная игра: есть излишние доллары на рынке, но при этом курс растет вместо того чтобы падать», — отмечает Казак.

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По его мнению, происходят какие-то непрозрачные, непонятные действия. А потому ситуация по курсу пока не прогнозируемая. Кто-то ее явно пытается расшатать.

«Все же, думаю, что курсу ничего не угрожает. И что он будет в ноябре в диапазоне 26−27 грн за доллар. Приток валюты в Украину большой, а будет еще больше, так как мы собрали рекордный урожай, часть которого идет на экспорт. Плюс, как я уже отмечал, транш МВФ на подходе», — объясняет эксперт.

Но есть и определенные угрозы, отмечает он. Самая большая — очень высокий уровень заболеваемости и смертности от ковида, низкая вакцинация.

«Это может привести к локдауну или даже локдауну в масштабах всей страны, росту безработицы. Возможно, это серьезно не скажется на макроэкономической ситуации. Но точно станет препятствием для экономического роста», — прогнозирует эксперт.

Второй тревожный момент — ситуация с энергообеспечением.

«С углем — беда, запасы на крайне низком уровне. Есть риски остановки теплоснабжения, перебоев с электричеством. Власть много говорит, но мало действует в плане надежного обеспечения страны теплом в предстоящий зимний период», — отмечает Козак.

Третья беда — инфляция, которая продолжает рост.

«Если еще недавно считалось, что будет 10% – максимум, то уже имеем 11% с перспективой дальнейшего увеличения. В мире ситуация развивается по тому же сценарию, так что это точно нас не обойдет. – Ситуация напряженная, но не критическая. Критической она может стать, если политики начнут ее расшатывать. Но с высокой вероятностью мы увидим какие-то волнения вследствие роста цен, тарифов и перебоев с энергообеспечением».

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