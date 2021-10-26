0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Что будет с курсом валют и инфляцией в ноябре — прогноз эксперта

Что будет с курсом валют и инфляцией в ноябре — прогноз эксперта

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак рассказал порталу «Комментарии» об интересных событиях, происходящих на валютном рынке.

«В Украину большим потоком льются доллары. И от экспорта (сырьевые товары сейчас очень нужны, к тому же подорожали), и от наших партнеров. Недавно мы получили 600 млн евро от Евросоюза — макрофинансовая помощь под 0,25% годовых. Похоже, через неделю-другую получим очередной транш от МВФ — 700 млн долл. При этом НБУ выкупает на рынке огромные объемы излишней валюты. За прошедшую неделю — около 350 млн долл. За две предыдущие — примерно в такой же сумме. Какая-то удивительная игра: есть излишние доллары на рынке, но при этом курс растет вместо того чтобы падать», — отмечает Казак.

Читайте также: Сколько будут давать за доллар в ноябре: прогнозы украинских банкиров

По его мнению, происходят какие-то непрозрачные, непонятные действия. А потому ситуация по курсу пока не прогнозируемая. Кто-то ее явно пытается расшатать.

«Все же, думаю, что курсу ничего не угрожает. И что он будет в ноябре в диапазоне 26−27 грн за доллар. Приток валюты в Украину большой, а будет еще больше, так как мы собрали рекордный урожай, часть которого идет на экспорт. Плюс, как я уже отмечал, транш МВФ на подходе», — объясняет эксперт.

Но есть и определенные угрозы, отмечает он. Самая большая — очень высокий уровень заболеваемости и смертности от ковида, низкая вакцинация.

«Это может привести к локдауну или даже локдауну в масштабах всей страны, росту безработицы. Возможно, это серьезно не скажется на макроэкономической ситуации. Но точно станет препятствием для экономического роста», — прогнозирует эксперт.

Второй тревожный момент — ситуация с энергообеспечением.

«С углем — беда, запасы на крайне низком уровне. Есть риски остановки теплоснабжения, перебоев с электричеством. Власть много говорит, но мало действует в плане надежного обеспечения страны теплом в предстоящий зимний период», — отмечает Козак.

Третья беда — инфляция, которая продолжает рост.

«Если еще недавно считалось, что будет 10% – максимум, то уже имеем 11% с перспективой дальнейшего увеличения. В мире ситуация развивается по тому же сценарию, так что это точно нас не обойдет. – Ситуация напряженная, но не критическая. Критической она может стать, если политики начнут ее расшатывать. Но с высокой вероятностью мы увидим какие-то волнения вследствие роста цен, тарифов и перебоев с энергообеспечением».

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.