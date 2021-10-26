ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) вскоре начнет сбор новых и дешевых машин. В планах завода наладить выпуск ультрабюджетной версии легковых автомобилей Lada Granta.

Как сообщает Ampercar, для удешевления и без того недорогого авто для украинского рынка его лишат многих опций. Например, из Lada Granta уберут систему кондиционирования воздуха и мультимедийную систему.

Ранее подобные упрощения претерпевали другие модели «Лады» — Vesta и Xray.

«Доработки позволят снизить стоимость машин и поднять их рыночную привлекательность на рынке Украины», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас автомобиль Lada Granta от ЗАЗ можно купить по цене от 205 тысяч гривен (7760 долларов).

За такую цену покупатель получит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 87 л. с. и 5-ступенчатую «механику». Также седан оснащен самым большим багажником среди своих конкурентов объемом 520 литров.

За «самую нафаршированную» версию придется раскошелиться на 308 тысяч гривен (11,6 тысячи долларов). За такую сумму предлагается вариант Luxe с таким же 1,6-литровым мотором, но мощностью 98 «лошадок», а также имеющий 4-скоростную автоматическую трансмиссию.