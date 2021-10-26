0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилей

ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) вскоре начнет сбор новых и дешевых машин. В планах завода наладить выпуск ультрабюджетной версии легковых автомобилей Lada Granta.

Как сообщает Ampercar, для удешевления и без того недорогого авто для украинского рынка его лишат многих опций. Например, из Lada Granta уберут систему кондиционирования воздуха и мультимедийную систему.

Ранее подобные упрощения претерпевали другие модели «Лады» — Vesta и Xray.

«Доработки позволят снизить стоимость машин и поднять их рыночную привлекательность на рынке Украины», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас автомобиль Lada Granta от ЗАЗ можно купить по цене от 205 тысяч гривен (7760 долларов).

За такую цену покупатель получит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 87 л. с. и 5-ступенчатую «механику». Также седан оснащен самым большим багажником среди своих конкурентов объемом 520 литров.

За «самую нафаршированную» версию придется раскошелиться на 308 тысяч гривен (11,6 тысячи долларов). За такую сумму предлагается вариант Luxe с таким же 1,6-литровым мотором, но мощностью 98 «лошадок», а также имеющий 4-скоростную автоматическую трансмиссию.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.