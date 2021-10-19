НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Во время полной проверки, в частности, были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:

сведений о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов. Декларант предоставил запрашиваемые объяснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации;

дома, расположенного в городе Форте-дей-Марми (Италия), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского. Согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года Зеленский и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и дом использовался юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

В своих выводах НАПК подчеркнул, что во время проверки декларации Зеленского не обнаружили:

конфликта интересов,

признаков незаконного обогащения,

необоснованности активов.

Следовательно, Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства, считают в НАПК.

Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования «Слідства.Інфо» «Офшор 95», в котором утверждается, что Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по «Кварталу 95» могли быть причастны к переводам $ 40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.