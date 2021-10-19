НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Во время полной проверки, в частности, были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации относительно:
В своих выводах НАПК подчеркнул, что во время проверки декларации Зеленского не обнаружили:
Следовательно, Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства, считают в НАПК.
Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования «Слідства.Інфо» «Офшор 95», в котором утверждается, что Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по «Кварталу 95» могли быть причастны к переводам $ 40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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