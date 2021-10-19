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Дания упростила условия въезда для украинцев

Дания упростила условия въезда для украинцев

Королевство Дания изменило правила въезда для граждан Украины в период пандемии коронавируса. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал условия въезда в страну.

Как сообщает Посольство Украины в Дании в социальной сети Facebook, 25 октября 2021 года датское правительство отменило действие национальной цветовой модели, которая группировала страны по уровню заболеваемости Covid-19. С этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены.

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Что это означает. С этой даты граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании нужно предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.

COVID-сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг «Дія», также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Указанный COVID-сертификат должен подтверждать вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровления от COVID-19.

В случае отсутствия COVID-сертификата гражданам Украины нужно сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

Если гражданин Украины раньше переболел COVID-19, но при этом не имеет COVID-сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, которая подтверждает положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае делать тест на COVID-19 по прибытии в Данию ненужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с «очень высоким риском инфицирования COVID-19» (сейчас это большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19. В противном случае нужно сделать тест на COVID-19 сразу после прибытия в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

По материалам Finance.UA
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