По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (46,599 млн грн и 41,915 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (40 и 42), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 88,514 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 79 797
26,4400 – 20 000
26,4200 – 50 000
26,4100 – 45 555
26,4100 – 63 336
26,4000 – 120 000
26,4000 – 57 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7777 – 79 797
26,4000 – 8 000
26,4200 – 10 000
26,4200 – 27 000
26,4200 – 45 000
26,4200 – 10 000
26,4200 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4113 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4464 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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