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Банкиры назвали перспективные направления лизинга

Банкиры назвали перспективные направления лизинга

Программа «Большая стройка» дала толчок развитию лизинга техники для дорожного строительства, но существуют также другие интересные направления для лизинга.

Об этом рассказали участники круглого стола «Получит ли рынок лизинга второе дыхание после введения в действие нового профильного закона», проведенного «Финансовым клубом».

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“Лизинг наконец пошел вверх. Идет значительный прирост на этом рынке, и это не может нас не радовать, – сказала заместитель начальника управления продуктов и продаж малого и среднего бизнеса департамента МСБ банка «Глобус» Екатерина Ивасишина. – Среди объектов лизинга на первом месте остается транспорт – легковой и строительный. В этом году мы можем отметить строительство дорог, много строительства жилья, муниципальных зданий, коммерческих. Сильные позиции занимает сельскохозяйственное оборудование. Этот спрос нас радует».

Банкиры видят подъем по нескольким направлениям одновременно.

«Мы сейчас мощно продаем в направлении дорожного строительства. Видим подъем железнодорожного направления, поэтому планируем его развивать. Смотрим на агро и планируем в него заходить. Мы также видим перспективы в направлении коммунальных предприятий и ОТГ», – говорит начальник управления финансового лизинга ПУМБ Владимир Руденко.

По его словам, на последнем направлении правительство создало преимущества государственным банкам.

«Постановление Кабмина дает льготы для государственных банков по поводу компенсации авансового взноса коммунальных предприятий и ОТГ, чего не имеем мы. И это нам очень мешает в развитии этого направления, хотя мы видим в этом большую перспективу и главное – потребность этих предприятий в нашей поддержке», – рассказал Владимир Руденко.

По его словам, ПУМБ сконцентрируется в будущем на нескольких направлениях.

«Наше видение – это малый бизнес, дорожное строительство, внешние сделки, агро и, возможно, медицина», – отметил он.

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По материалам Финансовый клуб
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