Польская LOT подала в суд на Boeing: требует $250 миллионов компенсации

Польская авиакомпания LOT подала в американском Сиэтле иск против компании Boeing и потребует по меньшей мере 1 млрд злотых ($ 250 млн — ред.) компенсации за конструкторские изъяны модели 737 MAX.

Об этом информирует PAP со ссылкой на свои источники и представителя авиакомпании LOT Кшиштофа Мочульского.

Как информируется, иск в суд в США подан после того, как стороны не смогли договориться на протяжении многомесячных переговоров. Польская сторона обвиняет американскую компанию в том, что из-за обнаруженных конструкторских недостатков модели 737 MAX LOT была вынуждена приостановить эксплуатацию этих самолетов.

«Мы вели и продолжаем вести переговоры с концерном Boeing. По состоянию на сегодня они не принесли ожидаемых результатов. В связи с этим мы будем использовать имеющиеся возможности, чтобы получить возмещение», — пояснил Мочульский.

Напомним, что LOT заказала у Boeing 15 самолетов 737 MAX на общую сумму $ 1,8 млрд. Первые самолеты были доставлены в Польшу в декабре 2017 года.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) после двух авиакатастроф самолетов этого типа — в Индонезии в октябре 2018 года и Эфиопии в марте 2019 года, в результате которых погибли 346 человек — запретило эксплуатацию этих самолетов. Впоследствии было установлено, что причиной трагических событий стали ошибки в бортовой программе MCAS, которая использовалась для управления самолетом.

В связи с запретом на эксплуатацию самолетов этого типа в ЕС, LOT с марта 2019 до марта 2021 года не использовал пять воздушных судов, которые в то время Boeing поставил в Польшу, из-за чего понесла финансовые потери.