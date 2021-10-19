НБУ отсудил гостиницу «Салют» за долги банка Жеваго

Суд удовлетворил иск Национального банка к ЧАО «Гостиница «Салют» о взыскании переданного в ипотеку НБУ отеля в центре Киева.
Хозяйственный суд Киева 25 октября 2021 года удовлетворил иск Национального банка о взыскании на переданное в ипотеку НБУ здание гостиницы «Салют» путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, сообщает НБУ.
ЧАО «Гостиница «Салют» является имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка «Финансы и Кредит» перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.
Речь идет о нежилом здании гостиницы «Салют» общей площадью 12 255 кв. м, которая расположена в Киеве по ул. Мазепы Ивана, 11-Б и принадлежит ЧАО «Гостиница «Салют». Залоговая стоимость недвижимого имущества – 480,868 млн грн (в соответствии с договором ипотеки).
В 2008 году ЧАО «Гостиница «Салют» заключило с НБУ договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку «Финансы и Кредит» кредитам рефинансирования. В итоге ЧАО «Гостиница «Салют» взяло на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества.
Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года Нацбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке.
3 июня 2020 года Хозсуд в рамках дела о банкротстве ЧАО «Гостиница «Салют» признал требования НБУ на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.
Однако 13 июля 2020 года суд, учитывая признанные требования в деле о банкротстве предприятия, закрыл производство по этому делу, с которым НБУ не согласился и обжаловал в кассационном порядке.
24 марта 2021 года Верховный Суд удовлетворил жалобу Нацбанка и отменил постановление о закрытии производства по делу об обращении взыскания, а дело направил для рассмотрения судом по существу.
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