Межбанк: крупные игроки продолжили перетягивать «курсовой канат»

Вторник на валютном рынке прошел очень динамично и при постоянном перетягивании «курсового каната» крупными игроками.
В итоге можно сказать, что достигнута почти ничья. За день доллар на межбанке вырос всего на 1,5 копейки — с утренних 26,41/26,43 до 26,425/26,445 гривен, хотя в самом начале сессии был недолгий шанс для укрепления гривны, но затем ситуация все же вернулась к постепенно росту котировок.
При этом Нацбанк утром еще сам выкупил стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,39 гривен, но уже ближе к 12 часам был вынужден снова выходить с продажей доллара по 26,46 гривен, чтобы несколько остудить пыл спекулянтов и крупных продавцов.
В целом, определенный сумбур и шатание наблюдались во время всей валютной сессии, а вечерняя информация о возмещении НДС экспортерам на сумму более 5 млрд гривен — лишь подталкивает крупных продавцов и спекулянтов к продолжению попыток дальнейшей игры «на повышение».
Ход торгов:
С самого утра предложение кратковременно превышало спрос и к 11 часам доллар подешевел со стартовых 26,41/26,43 гривен до 26,40/26,42 гривен, а Нацбанк купил $ 5 млн по цене до 26,39 гривен. Ближе к полудню обстановка на торгах резко изменилась — спрос увеличился, а вот предложение оставалось достаточно низким. И в 12 часов доллар уже котировали по 26,435/26,455 с целью «догнать» курс до 26,50 к концу дня.
Нацбанк вышел с продажей по 26,46 гривен за доллар и этим «обозначил» верхнюю границу коридора на сегодня. Покупатели и продавцы несколько подостыли и к обеду котировки просели до 26,415/26,435 гривен, а к 15:00 снизились до 26,405/26,425 гривен.
Но информация о значительных объемах выплат возмещений НДС экспортерам снова взбудоражила оставшихся еще на рынке клиентов и это спровоцировало рост котировок до 26,42/26,44 гривен к 16 часам и до 26,425/26,445 к концу сессии.
Главные события 26 октября на валютном рынке:
1) Доллар за вторник вырос на 1,5 копейки с утренних 26,41/26,43 до 26,425/26,445 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк на рынок выходил сегодня дважды. В первый раз с покупкой $ 5млн по цене не выше 26,39 гривен, а затем уже с продажей по 26,46 гривен.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4164 гривен, а официальный курс на 27 октября 2021 года установлен на уровне 26,419 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,42 / 26,44
евро — 30,68 / 30,70
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1594 / 1,1595
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