Фейковая «Дія»: в Госспецсвязи посоветовали, как правильно загружать мобильные приложения

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) призывает загружать в смартфоны только официальные мобильные приложения.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в этом случае пользователи будут уверены, что их данные не украдут, а правоохранительные органы не будут иметь к ним никаких вопросов.

В Госспецсвязи напомнили, что недавно в сети начали распространять фейковое мобильное приложение «Дія».

«Фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства — они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги», — говорится в сообщении.

Проверить мобильное приложение на подлинность можно:

загружать только из мобильных магазинов платформ: AppStore для iOS, PlayMarket для Android;

проверять автора-разработчика приложения: если это «Дія», автор — Министерство цифровой трансформации Украины;

проверять наличие актуальной версии приложения на официальном сайте. Ссылки на загрузку «Дія» можно найти на сайте.

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