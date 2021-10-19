Фейковая «Дія»: в Госспецсвязи посоветовали, как правильно загружать мобильные приложения

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) призывает загружать в смартфоны только официальные мобильные приложения.
В пресс-службе ведомства отмечают, что в этом случае пользователи будут уверены, что их данные не украдут, а правоохранительные органы не будут иметь к ним никаких вопросов.
В Госспецсвязи напомнили, что недавно в сети начали распространять фейковое мобильное приложение «Дія».
«Фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства — они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги», — говорится в сообщении.
Проверить мобильное приложение на подлинность можно:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1317 23
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 разаВчера, 09:06 - 2462 10
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означатьВчера, 11:35 - 1244 7
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежейВчера, 11:02 - 1461 6
Штрафы за отсутствие маски: суммыВчера, 17:00 - 1087 4
Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)Вчера, 19:10 - 2702
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 разаВчера, 09:06 - 2462 10
Стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричествоВчера, 10:01 - 1882
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежейВчера, 11:02 - 1461 6
В НБУ назвали главную причину укрепления гривны к долларуВчера, 16:05 - 1358
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Вчера, 10:20 - 179
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 609
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3781 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1117 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2904 1