Большинство украинцев боятся повышения тарифов в зимнее время (инфографка)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от rb.com, как украинцы относятся к повышению тарифов на коммуналку.
Как показывают результаты октябрьского социологического опроса, большая часть украинцев (43%) оценивают готовность своих населенных пунктов к осенне-зимнему сезону как частичную.
Полностью неготовыми к осенне-зимнему сезону свои населенные пункты считают 21% опрошенных, тогда как полностью готовыми – почти вдвое меньше (12%).
Четверть опрошенных (24%) не смогли оценить уровень готовности своих населенных пунктов к предстоящему осенне-зимнему сезону.
Наибольшие опасения возникновения проблем во время отопительного сезона испытывают жители областных центров, а меньше всего – сельские жители и жители Западного региона. Повышение цен на услуги сравнительно меньше беспокоит сельских жителей и жителей Центрального региона.
Плановых отключений электричества меньше опасаются жители городов (кроме областных центров) и жители Восточного региона. Низкого качества теплоснабжения и несвоевременного начала отопительного сезона больше всего боятся жители областных центров, в то время как менее всего этим обеспокоены сельские жители и жители Западного региона.
Перебоев с горячей водой также больше всего боятся жители областных центров и Центрального региона. Техногенных происшествий менее других опасаются жители Восточного региона. Преждевременное отключение отопления больше всего тревожит жителей Южного региона и жителей областных центров, в то время как меньше всего этого опасаются сельские жители и жители Западного региона.
Чтобы избежать или уменьшить возможные проблемы, украинцы предпринимают определенные меры:.
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