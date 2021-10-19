Большинство украинцев боятся повышения тарифов в зимнее время (инфографка)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от rb.com, как украинцы относятся к повышению тарифов на коммуналку.

Как показывают результаты октябрьского социологического опроса, большая часть украинцев (43%) оценивают готовность своих населенных пунктов к осенне-зимнему сезону как частичную.

Полностью неготовыми к осенне-зимнему сезону свои населенные пункты считают 21% опрошенных, тогда как полностью готовыми – почти вдвое меньше (12%).

Четверть опрошенных (24%) не смогли оценить уровень готовности своих населенных пунктов к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Наибольшие опасения возникновения проблем во время отопительного сезона испытывают жители областных центров, а меньше всего – сельские жители и жители Западного региона. Повышение цен на услуги сравнительно меньше беспокоит сельских жителей и жителей Центрального региона.

Плановых отключений электричества меньше опасаются жители городов (кроме областных центров) и жители Восточного региона. Низкого качества теплоснабжения и несвоевременного начала отопительного сезона больше всего боятся жители областных центров, в то время как менее всего этим обеспокоены сельские жители и жители Западного региона.

Перебоев с горячей водой также больше всего боятся жители областных центров и Центрального региона. Техногенных происшествий менее других опасаются жители Восточного региона. Преждевременное отключение отопления больше всего тревожит жителей Южного региона и жителей областных центров, в то время как меньше всего этого опасаются сельские жители и жители Западного региона.

Чтобы избежать или уменьшить возможные проблемы, украинцы предпринимают определенные меры:.

обычно это приобретение обогревательных приборов (18%),

утепление фасадов домов (15%),

замена старых окон на энергосберегающие пакеты (15%),

установка бойлеров на горячую воду (11%) и несколько реже переход на автономное отопление вместо централизованного (6 %)