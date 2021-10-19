Украэрорух отчитался о прибыли впервые с начала пандемии

По итогам третьего квартала этого года государственное предприятие Украэрорух получило прибыль в 183 млн грн впервые с допандемийного 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отмечается, что предприятие смогло закончить квартал с прибылью, несмотря на то, что интенсивность воздушного движения в прошлом квартале была на 26% ниже против аналогичного периода 2019 года.

Как один из важных факторов, который помог Украэроруху выйти на прибыль по итогам квартала, глава предприятия Андрей Ярмак назвал утроение количества полетов в воздушном пространстве над Черным морем.

По словам Ярмака, с июня этого года на указанном участке была введена экономически обоснованная ставка за аэронавигационное обслуживание.

Среди других факторов, повлиявших на успешный квартал, руководитель госпредприятия назвал также эффективное использование привлеченных кредитных средств, антикризисные меры и привлечение авиакомпаний к использованию воздушного пространства Украины.



Инфографика: Украэрорух