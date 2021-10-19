Штрафы за отсутствие маски: суммы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения, какие штрафы грозят, если не носить маску.

По информации Национальной полиции Украины, с 23 сентября по 25 октября было составлено 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40 581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.

Административные протоколы составляли в большинстве в отношении юридических лиц. Речь идет о ч. 1 ст. 44−3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штрафы. Нарушение соответствующей статьи влечет за собой ответственность в виде штрафа.

Для граждан это от 17 тыс. до 34 тыс. гривен,

для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Игнорирование нормы о наличии защитной маски влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Справка Finance.ua:

с 23 сентября на территории Украины установили желтый уровень эпидопасности. По состоянию на 26 октября уже восемь областей находятся на июньском уровне эпиднебезопасности.

независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID -19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения. Поскольку использование медицинских масок остается основным способом избежать заражения коронавирусной болезнью и исключить передачу вируса;

медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID -19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску с целью обезопасить не только окружающих, но и себя.

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