Штрафы за отсутствие маски: суммы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения, какие штрафы грозят, если не носить маску.
По информации Национальной полиции Украины, с 23 сентября по 25 октября было составлено 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40 581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.
Административные протоколы составляли в большинстве в отношении юридических лиц. Речь идет о ч. 1 ст. 44−3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Штрафы. Нарушение соответствующей статьи влечет за собой ответственность в виде штрафа.
Игнорирование нормы о наличии защитной маски влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.
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