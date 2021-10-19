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Штрафы за отсутствие маски: суммы

Штрафы за отсутствие маски: суммы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Министерства здравоохранения, какие штрафы грозят, если не носить маску.

По информации Национальной полиции Украины, с 23 сентября по 25 октября было составлено 4888 административных протоколов за нарушение правил карантина и 40 581 постановление из-за пребывания лиц в общественных местах без защитных масок.

Административные протоколы составляли в большинстве в отношении юридических лиц. Речь идет о ч. 1 ст. 44−3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штрафы. Нарушение соответствующей статьи влечет за собой ответственность в виде штрафа.

  • Для граждан это от 17 тыс. до 34 тыс. гривен,
  • для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Игнорирование нормы о наличии защитной маски влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Справка Finance.ua:

  • с 23 сентября на территории Украины установили желтый уровень эпидопасности. По состоянию на 26 октября уже восемь областей находятся на июньском уровне эпиднебезопасности.
  • независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения. Поскольку использование медицинских масок остается основным способом избежать заражения коронавирусной болезнью и исключить передачу вируса;
  • медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску с целью обезопасить не только окружающих, но и себя.

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По материалам Finance.UA
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