Apple выпустила macOS Monterey

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac — macOS 12 Monterey. Пользователи могут скачать ее бесплатно.

Об этом сообщает Apple.com.

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября.

Главными новшествами системы стали:

Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.

Обновленный браузер Safari с переделанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.

Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.

Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.

Функция «фокусировка», которая позволяет эффективнее сосредотачиваться на выполнении задач.

Поддержка AirPlay.

Опция «короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей независимо от запущенного приложения.

Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.