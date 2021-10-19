Apple выпустила macOS Monterey

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac — macOS 12 Monterey. Пользователи могут скачать ее бесплатно.
Об этом сообщает Apple.com.
Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября.
Главными новшествами системы стали:
Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1069 14
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 разаВчера, 09:06 - 2258 10
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означатьВчера, 11:35 - 1101 6
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежейВчера, 11:02 - 1276 5
Гетманцев рассказал о причинах роста цен и борьбе с инфляциейВчера, 16:17 - 552 3
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 разаВчера, 09:06 - 2258 10
Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской АравииВчера, 06:29 - 2016
Стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричествоВчера, 10:01 - 1754
Ванкувер станет первым в мире городом, обогреваемым от добычи BitcoinВчера, 07:18 - 1681 2
Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)Вчера, 19:10 - 1304
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Вчера, 10:20 - 164
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 604
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3769 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1112 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2898 1