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Apple выпустила macOS Monterey

Apple выпустила macOS Monterey

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac — macOS 12 Monterey. Пользователи могут скачать ее бесплатно.

Об этом сообщает Apple.com.

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября.

Главными новшествами системы стали:

  • Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.
  • Обновленный браузер Safari с переделанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.
  • Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.
  • Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.
  • Функция «фокусировка», которая позволяет эффективнее сосредотачиваться на выполнении задач.
  • Поддержка AirPlay.
  • Опция «короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей независимо от запущенного приложения.

Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

По материалам РБК-Украина
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