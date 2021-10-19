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Владельцы авто на еврономерах уплатили в бюджет более 2 млрд грн

Владельцы авто на еврономерах уплатили в бюджет более 2 млрд грн

По состоянию на 25 октября почти 60 тыс. автомобилей на иностранной регистрации прошли упрощенное таможенное оформление и налогообложение.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что владельцы автомобилей уплатили в бюджет более 2 млрд грн.

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«Успейте воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто „на еврономерах“», — пишет Гостаможслужба в Telegram-канале.

Воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто «на еврономерах» можно до 10 ноября 2021 года.

Однако участники боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 8 февраля 2022.

Напомним, чтобы растаможить машину на еврономерах, необходимы следующие документы:

  • регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);
  • документы, подтверждающие право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);
  • счет-фактура (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности).

Справка Finance.ua:

  • таможенное оформление машины на «еврономерах» не проводится, если в отношении нее есть постановление суда о конфискации;
  • льготный период для таможенного оформления автомобилей на европейской регистрации больше продлевать не будут. Но в его процедуру законодатели, возможно, внесут изменения
  • владельцы автомобилей на европейских номерах сталкиваются с проблемами даже после растаможки «еврономеров».

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По материалам Finance.UA
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