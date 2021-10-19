Владельцы авто на еврономерах уплатили в бюджет более 2 млрд грн

По состоянию на 25 октября почти 60 тыс. автомобилей на иностранной регистрации прошли упрощенное таможенное оформление и налогообложение.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что владельцы автомобилей уплатили в бюджет более 2 млрд грн.
Читайте также: Какие санкции ожидают владельцев нерастаможенных «еврономеров» после 10 ноября 2021 года
«Успейте воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто „на еврономерах“», — пишет Гостаможслужба в Telegram-канале.
Воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто «на еврономерах» можно до 10 ноября 2021 года.
Однако участники боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 8 февраля 2022.
Напомним, чтобы растаможить машину на еврономерах, необходимы следующие документы:
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скорости5 ч. назад - 867 9
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 раза12 ч. назад - 2077 8
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означать9 ч. назад - 992 5
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежей10 ч. назад - 1096 5
Гетманцев рассказал о причинах роста цен и борьбе с инфляцией5 ч. назад - 318 3
Цены на газ для украинцев отличаются в разы: кому придется платить 31 грн за каждый кубВчера, 21:02 - 3008
Облгазы предлагают увеличить тарифы на распределение газа в 4 раза12 ч. назад - 2077 8
Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии14 ч. назад - 1726
Стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричество11 ч. назад - 1614
Ванкувер станет первым в мире городом, обогреваемым от добычи Bitcoin14 ч. назад - 1547 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)11 ч. назад - 158
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 600
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3764 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1111 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2891 1