Ситуация в экономике и на финансовых рынках - Данилишин

Обменный курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжал находиться под умеренным давлением в сторону укрепления (за неделю – на 0,3%).
Об этом сообщил Глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банка над спросом (в среднем на 34 млн долл. США в день в течение недели), главным образом за счет сегмента СПОТ. Это сделало возможным проведение Национальным банком интервенций по покупке иностранной валюты, общий объем которых за неделю составил 350 млн. долл. США. Всего с начала октября чистая покупка Национальным банком иностранной валюты составила почти 700 млн. долларов США, с начала года – почти 2,2 млрд. долл. США.
По операциям физических лиц продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением. Так, с начала месяца чистая покупка наличной иностранной валюты населением составляла 55 млн. долл. США, тогда как ее чистая продажа населением в безналичной форме – 18 млн. долл. США.
Финансовый сектор. Результаты опроса банков об условиях кредитования в IV квартале 2021 года показали оптимистичные ожидания банков в отношении роста кредитования в следующие 12 месяцев: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, 92% – займов домохозяйствам. Определяющим фактором роста кредитования банки считают увеличение спроса на кредиты со стороны корпораций, в частности на краткосрочные гривневые кредиты, а также на займы МСП.
Увеличению кредитованию этого сегмента заемщиков способствует реализация государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой на прошлой неделе банками было выдано 330 кредитов на общую сумму 0,71 млрд гривен, из которых львиную долю (0,5 млрд гривен) составляли антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств. В общем, с начала действия программы представители микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 25,5 тыс. кредитов на сумму 66,9 млрд. гривен.
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