Поддельные ковид-сертификаты – плохая затея: в МВД уверяют, что все подделки «точно обнаружат»

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что полиция начала активную борьбу з центрами, которые изготавливают и выдают гражданам поддельные ковид-сертификаты.
По итогам спецопераций точно обнаружат поддельные документы, и за них каждый понесет ответственность. На данный момент уже открыто 800 криминальных производств. Как информирует издание «Комментарии», об этом министр сообщил в эфире политического ток-шоу «Свобода слова на ICTV».
Денис Монастырский отметил, что он лично дал указание и полицейским, и пограничникам — уделить особое внимание поддельным ковид-сертификатам. Министр сообщил, что киберполицией установлено, что в подавляющем большинстве случаев услуги предоставить ковид-сертификаты без вакцинации делают самые настоящие мошенники. То есть, у людей фактически выманивают 100−200 долларов, а по итогу никто им никакого документа не предоставляет, а, если и предоставляют, то такие «документы» легко разоблачить. Мошенники, освоив самые простые азы фотошопа, рисуют доверчивым гражданам изображение или QR-код, который никуда не ведет.
Глава МВД отметил, любой полицейский или пограничник с легкостью может обнаружить, наведя планшетом на QR-код, что ковид-сертификат «липовый». Так начинаются новые проблемы для человека с поддельными документами, приходится ехать в райотдел полиции.
«На прошлой неделе таких фактов было выявлено более 300, сейчас мы говорим о более 800», — подытожил Денис Монастырский.
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