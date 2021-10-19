Аграрии получили более миллиарда долларов доступных кредитов – Лещенко

В рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» аграрии получили более 1 млрд дол.
Об этом в ходе встречи с представителями польских и украинских инвесторов относительно инвестиционного климата в Украине в 2021 году, планов на 2022 год сказал министр агрополитики Роман Лещенко.
«Мы запустили очень мощную программу 5−7-9, которая предоставила более миллиарда долларов дешевых кредитов для украинских аграриев на обновление основных производственных фондов, на инвестирование», — сказал Лещенко.
Как сообщал Укринформ, уполномоченные банки с момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%», по состоянию на 25 октября 2021 года, выдали представителям микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) кредитов на общую сумму 66,9 млрд грн, из них на прошлой неделе — 0,71 млрд гривень.
Правительственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности. В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил программу «Доступные кредиты 5−7-9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн гривень.
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