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Гетманцев рассказал о причинах роста цен и борьбе с инфляцией

Гетманцев рассказал о причинах роста цен и борьбе с инфляцией

Продукты дорожают во всем мире, и власти пытаются это компенсировать повышением выплат населению.

Об этом рассказал председатель финансового комитета ВРУ, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в интервью для Новини.Live.

Парламентарий отметил, что вместе с ростом цен выросла и средняя минимальная зарплата в Украине.

«Смотрите, средняя заработная плата за два года выросла более чем на 30% и достигла 527 долларов (почти 14 тысяч гривен. — Ред). Потребительская инфляция в прошлом году была 5%, в этом году почти 10%. У нас на 45% увеличилась минимальная зарплата, чем превзошли Россию, Беларусь и Молдову. И это в условиях кризиса, который по своим объемам и масштабам похож на Великую депрессию 30 годов», — пояснил Гетманцев.

На вопрос, заметил ли он роста цен, депутат ответил, что да, ведь сильно подорожало подсолнечное масло — с 30 до 60 грн/л.

Депутат добавил, что цены на продовольствие растут во всем мире и это общемировой тренд.

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«10% потребительской инфляции в Украине — как раз уровень роста цен. Что мы можем с этим сделать? Ничего. Лишь постепенно повышать выплаты, и мы над этим работаем. Вот например, за последние два года на 25% подняли пенсии. Это очень трудно было сделать. Индексируем пенсии не под выборы, как делал Порошенко, а делаем это каждый год и будем делать так в дальнейшем», — резюмировал Даниил Гетманцев.

По материалам Novyny Live
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