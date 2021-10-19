Межбанк: почему сегодня будут новые валютные ралли

Вчерашний день на валютном рынке прошел очень сумбурно и явно не в пользу нацвалюты.

На поведении участников торгов и тренде по курсу отразились как массированные зачисления возмещений НДС экспортерам (начались еще с прошлой пятницы и только за вчера перечислено порядка 3,1 млрд гривен), так и неудачный одновременный выход нескольких крупных покупателей, что создало дополнительное давление на курс гривны. В итоге, НБУ пришлось дважды выходить на межбанк с продажей доллара вначале по 26,43 гривны, а затем и по 26,44. Продал он только за первую интервенцию $ 50 млн, но даже после второй распродажи валюты — окончательно страсти на торгах все же не погасил.

Пользуясь ситуацией, а также завтрашним погашением Минфином Украины облигаций на более, чем 12 млрд гривен — спекулянты и крупные продавцы сегодня постараются развить успех и сыграть снова «на повышение». Причем как по доллару, так и по евро.

Противостоять этому могут два фактора: 1) нежелание крупных покупателей переплачивать и их организованный «саботаж» по дорогим покупкам и 2) возможные дополнительные интервенции Нацбанка по продаже доллара при дальнейшем росте котировок.

Кроме этого, сегодня состоится очередной аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ, на котором будут предлагаться 6 видов гривневых облигаций и 1 в долларах США. Всего по нашему прогнозу, 26 октября Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 9,5% до 13,05% годовых в зависимости от их сроков, а долларовые — с доходностью 3,7% годовых при общем объеме продажи в пределах эквивалента от 3,4 до 7,6 млрд гривен. В основном будут пользоваться спросом бумаги на 2037 дней, где доходность находится в пределах максимальных 13,05% годовых, а также гривневые облигации сроком на 303 дня и долларовые бумаги на 358 дней. Но это лишь частично снизит давление на гривну на межбанке, так как завтра на рынок выйдет гривна от погашений ранее выпущенных облигаций на сумму более 12 млрд гривен, о чем мы уже писали выше. Это понимают все игроки валютного рынка и поэтому продавцы не станут спешить с продажей основных объемов валюты с самого утра, а предпочтут понаблюдать за трендом и не продешевить.

В итоге, сегодня противостояние курсовых интересов крупных игроков с попытками основных продавцов и спекулянтов снова сыграть «на повышение» будет главным драйвером для всего валютного и ресурсного рынков.

Статистика торгов во вторник будет находиться в пределах до $ 170−200 млн при заключении до 470−620 сделок и, скорее всего, НБУ снова придется выходить на рынок с соответствующими интервенциями, чтобы пытаться сглаживать курсовые колебания во время сессии.

Курсы межбанка 26 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,25−26,57 грн, евро — коридор 30,45−30,80 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,20−26,60 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,25 до 30,85 грн при спреде до 30 коп, а в большинстве обменников финкомпаний — в пределах коридора от 30,40 до 30,75 грн при спреде до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,20−26,35 грн и продажа 26,45−26,60 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,35−26,40 грн и продажа 26,43−26,47 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,43 / 26,45

евро — 30,68/ 30,70

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