Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означать

Полицейские будут иметь специальные значки на форме. Они будут свидетельствовать о вакцинации правоохранителя от COVID-19.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.
Уже более 70% полицейских полностью привиты, сообщил глава МВД. Бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те выдвигают в ответ, а сам правоохранитель вакцинирован ли, рассказал он.
“Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован”, – рассказал Монастырский.
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