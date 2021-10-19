Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означать

Полицейские будут иметь специальные значки на форме. Они будут свидетельствовать о вакцинации правоохранителя от COVID-19.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

Уже более 70% полицейских полностью привиты, сообщил глава МВД. Бывают случаи, когда полицейский делает замечания нарушителям карантинных ограничений, а те выдвигают в ответ, а сам правоохранитель вакцинирован ли, рассказал он.

“Мы даже разработали значки, которые могут использовать патрульные полицейские. На значке будет указано, что правоохранитель вакцинирован”, – рассказал Монастырский.