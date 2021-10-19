Qatar Airways открывает прямые рейсы из Одессы в Катар

С 9 декабря авиакомпания Qatar Airways откроет прямые рейсы Доха-Одесса.
Как пишет avianews.com, компания будет выполнять полеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
«Мы начали выполнять рейсы в Украину (в Киев. — Ред.) с августа 2017 года. И запуск рейсов в Одессу является знаковой вехой нашего сотрудничества с Украиной», — прокомментировал открытие маршрута глава группы Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.
Расписание предусматривает вылеты в 08:30 из Дохи и в 16:45 из Одессы.
Расписание рейсов Доха-Одесса-Доха Qatar Airways:
Пример бронирования авиабилетов из Одессы на Мальдивы с пересадкой в Дохе на рейсы Qatar Airways
Всего пассажирам из Одессы будут доступны стыковки с 85 рейсами авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и Африку. В их число входят Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сингапур, Гонконг, Бангкок, Сидней и другие города.
На линии Доха-Одесса Qatar Airways планирует использовать самолеты Airbus A320. В максимальной компоновке они могут перевозить 180 пассажиров. Однако Qatar Airways использует компоновку с 12 местами бизнес-класса и 120 местами в эконом-классе.
Все сиденья оснащены экранами бесплатной развлекательной системы. В бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать.
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