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Qatar Airways открывает прямые рейсы из Одессы в Катар

Qatar Airways открывает прямые рейсы из Одессы в Катар

С 9 декабря авиакомпания Qatar Airways откроет прямые рейсы Доха-Одесса.

Как пишет avianews.com, компания будет выполнять полеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

«Мы начали выполнять рейсы в Украину (в Киев. — Ред.) с августа 2017 года. И запуск рейсов в Одессу является знаковой вехой нашего сотрудничества с Украиной», — прокомментировал открытие маршрута глава группы Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.

Расписание предусматривает вылеты в 08:30 из Дохи и в 16:45 из Одессы.

Расписание рейсов Доха-Одесса-Доха Qatar Airways:

  • Доха 08:30 → Одесса 12:45, вторник, четверг, суббота;
  • Одесса 16:45 → Доха 22:50, вторник, четверг, суббота.


Пример бронирования авиабилетов из Одессы на Мальдивы с пересадкой в Дохе на рейсы Qatar Airways

Всего пассажирам из Одессы будут доступны стыковки с 85 рейсами авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и Африку. В их число входят Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сингапур, Гонконг, Бангкок, Сидней и другие города.

На линии Доха-Одесса Qatar Airways планирует использовать самолеты Airbus A320. В максимальной компоновке они могут перевозить 180 пассажиров. Однако Qatar Airways использует компоновку с 12 местами бизнес-класса и 120 местами в эконом-классе.

Все сиденья оснащены экранами бесплатной развлекательной системы. В бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать.

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По материалам Finance.UA
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