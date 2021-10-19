«Нафтогаз» потратит на поиск 20 топ-менеджеров почти 47 млн грн

НАК «Нафтогаз Украины» объявил тендер на услуги рекрутинговых агентств по поиску персонала для подбора 20 кандидатур на должности руководителей высшего звена.
Об этом свидетельствует объявления в системе ProZorro.
Ожидаемая стоимость закупки рекрутинговых услуг составляет 46,921 млн грн (с НДС), срок предоставления – до 31 декабря 2024 года.
Предложения принимают до 22 ноября. Аукцион запланирован на 28 декабря 2021 года.
Среди квалификационных требований к кандидатам, в частности, указано высшее и дополнительное образование, а также безупречное владение английским и украинским языками.
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