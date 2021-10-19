Mitsubishi представила новый гибридный Outlander PHEV

Японский автопроизводитель отмечает, что гибридная система никак не сказалась на дизайне и конфигурации транспортного средства. Первые покупатели на территории Японии смогут получить новинку уже к концу текущего года.

Гибридный Outlander PHEV — это всё тот же большой внедорожник с тремя полноценными рядами сидений и габаритами, аналогичными бензиновой версии. Отличия между моделями кроются в деталях. Так, на передних дверях и багажнике можно найти значки с указателями, а присутствие электродвигателя выдаёт порт для зарядки.



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Outlander PHEV оснащён 20-дюймовыми легкосплавными дисками и предлагается в десяти цветах, включая популярные Red Diamond, White Diamond и Black Diamond. Абсолютно во всех моделях крыша чёрного цвета. Спереди заметна решётка с хромированными вставками, а внутри расположилась приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. Рядом установлен 9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Mitsubishi ещё не объявила характеристики гибридного силового агрегата, который будет сочетать в себе бензиновый двигатель с двумя электродвигателями и большую аккумуляторную батарею. Поставки в Японию стартуют в середине декабря 2021 года, а в США автомобиль приедет не раньше второй половины 2022 года. Outlander PHEV будет также поставляться в версии Super-All Wheel Control, что должно обеспечить улучшенную управляемость и безопасность в любых дорожных условиях. Водителю окажутся доступны 7 режимов движения, включая Power для быстрого ускорения и Eco для минимального расхода топлива.