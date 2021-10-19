0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Крупный американский ритейлер начал продавать Bitcoin в своих магазинах

Крупный американский ритейлер начал продавать Bitcoin в своих магазинах

Крупный американский ритейлер Walmart позволил клиентам покупать Bitcoin в нескольких десятках своих магазинов в США, установив там 200 терминалов Coinstar.

Об этом пишет CoinDesk.

Пока терминалы Coinstar, через которые посетители магазинов Walmart могут приобрести криптовалюту, установлены в рамках пилотного проекта Coinstar в партнерстве с компанией Coinme.

В издании убедились в работоспособности сервиса, купив криптовалюту через один из таких терминалов в магазине сети.

Чтобы купить криптовалюту через терминалы Coinstar, нужно внести деньги и получить купон. После этого покупателю нужно зарегистрироваться на сайте Coinme и использовать купон там. Терминалы берут комиссию: 4% за покупку Bitcoin и 7% за обмен его на наличные.

В будущем компания хочет увеличить количество терминалов до 8000.

По словам собеседника издания, Walmart не стал официально объявлять о начале продажи криптовалюты в своих магазинах из-за того, что в сентябре появились фейки о поддержке компанией Litecoin.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.