Крупный американский ритейлер начал продавать Bitcoin в своих магазинах

Крупный американский ритейлер Walmart позволил клиентам покупать Bitcoin в нескольких десятках своих магазинов в США, установив там 200 терминалов Coinstar.

Об этом пишет CoinDesk.

Пока терминалы Coinstar, через которые посетители магазинов Walmart могут приобрести криптовалюту, установлены в рамках пилотного проекта Coinstar в партнерстве с компанией Coinme.

В издании убедились в работоспособности сервиса, купив криптовалюту через один из таких терминалов в магазине сети.

Чтобы купить криптовалюту через терминалы Coinstar, нужно внести деньги и получить купон. После этого покупателю нужно зарегистрироваться на сайте Coinme и использовать купон там. Терминалы берут комиссию: 4% за покупку Bitcoin и 7% за обмен его на наличные.

В будущем компания хочет увеличить количество терминалов до 8000.

По словам собеседника издания, Walmart не стал официально объявлять о начале продажи криптовалюты в своих магазинах из-за того, что в сентябре появились фейки о поддержке компанией Litecoin.