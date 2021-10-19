Крупный американский ритейлер начал продавать Bitcoin в своих магазинах

Крупный американский ритейлер Walmart позволил клиентам покупать Bitcoin в нескольких десятках своих магазинов в США, установив там 200 терминалов Coinstar.
Об этом пишет CoinDesk.
Пока терминалы Coinstar, через которые посетители магазинов Walmart могут приобрести криптовалюту, установлены в рамках пилотного проекта Coinstar в партнерстве с компанией Coinme.
В издании убедились в работоспособности сервиса, купив криптовалюту через один из таких терминалов в магазине сети.
Чтобы купить криптовалюту через терминалы Coinstar, нужно внести деньги и получить купон. После этого покупателю нужно зарегистрироваться на сайте Coinme и использовать купон там. Терминалы берут комиссию: 4% за покупку Bitcoin и 7% за обмен его на наличные.
В будущем компания хочет увеличить количество терминалов до 8000.
По словам собеседника издания, Walmart не стал официально объявлять о начале продажи криптовалюты в своих магазинах из-за того, что в сентябре появились фейки о поддержке компанией Litecoin.
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