В Renault объявили старт продаж крупного кроссовера за 24 тыс. дол. (фото)

Французский бренд запустил на рынок Украины свежий среднеразмерный кроссовер Renault Koleos по цене от 648 900 грн.

Свежий кроссовер пережил рестайлинг и приобрел свежую внешность, улучшенный интерьер и приятные опции. В Renault решили полностью избавиться от дизельных моторов для среднеразмерного кроссовера, как и от минимальных комплектаций. Поэтому новинка предлагается практически в топовом исполнении со всеми приятными функциями, включая Full Led оптику.



На старте будет доступен Renault Koleos с бензиновым 2,5-литровым мотором мощностью 171 л.с., с вариатором CVT. Он обладает передним приводом и предлагает подогревы, регулировку кресел, круиз-контроль, парктроники, возможность заказать кожаный салон и дополнительные опции.



Максимальная комплектация уже предложит полный привод, реализованный через муфту и системы помощи в виде помощи при парковке за доплату или поворотники в виде бегущей строки. Регулировку кресел и по высоте также для кресла пассажира, автоматическое складывание спинки заднего ряда, системы оповещения о слепых зонах и контроль утомления водителя.